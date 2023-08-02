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لبنان

حادث مروّع على طريق الجنوب.. صورة توثق ما حصل!

Lebanon 24
02-08-2023 | 11:59
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أصيب عددٌ من الأشخاص بجروح إثر حادث سير وقع بين سيارة وبيك آب على أوتوستراد الجية باتجاه الجنوب.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد صودف مرور سيارات إسعاف الرسالة من مركز الخرايب وإسعاف حاريص في المكان، فعملت عناصرها على إسعاف الجرحى.
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وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة فيما حضرت القوى الأمنية لتنظيم حركة المرور هناك.
 
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