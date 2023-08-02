هل سيدخل الجيش إلى عين الحلوة ليلاً؟ "لبنان24" يكشفُ ما سيحدث

تسودُ حالة من الهدوء الحذر على أجواء مُخيَّم عين الحلوة وسط عدم تجدّد الإشتباكات المُسلحة بتاتاً خلال ساعات نهار اليوم الأربعاء بإستثناء حصول بعض الخروقات لوقف إطلاق النار من خلال رشقاتٍ ناريّة متفرقة صدرت من عناصر تنظيم "جُند الشام" باتجاه مقاتلي حركة "فتح" و "قوَّات الأمن الفلسطيني" المتمركزة داخل المُخيم.

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وقالت مصادر قياديّة في حركة "فتح" لـ"لبنان24" إنَّ الإستنفار العسكريّ ما زال على أشدّه داخل عين الحلوة، مشيرة إلى أنه متوقع في أيّ لحظة إقدام عناصر التنظيمات الإرهابيّة في المخيم على خرق وقف إطلاق النار مُجدداً خلال هذه الليلة، وقالت: "لا يمكن إلا البقاء على إستعدادٍ لأي طارئ، فهذه التنظيمات لا أمانَ لها ومن الممكن أن تبادر إلى إطلاق النار مُجدداً باتجاه عناصر فتح وقوات الأمن الوطنيّ الفلسطيني".



كذلك، نفت المصادر "الفتحاويَّة" الكلام الذي انتشرَ مؤخراً عن أنّ قوَّة كبيرة من الجيش ستدخل المخيم هذه الليلة، وقالت: "لا صحة لهذا الأمر، ولكن الحقيقة هي أننا نتمنى حصول ذلك، لأنَّ المخيم هو أرض لبنانية ويحقُّ للدولة بسط سلطتها عليها".



ولفتت المصادر عينها إلى أنه جرى اليوم تشكيل لجنة تحقيق بجريمة اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا أبو أشرف العرموشي، موضحةً أن هذه اللجنة باشرت مهامها وهي تضمّ ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية ومن هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وقالت: "هذه اللجنة تنسق مع الأطراف الصيداوية العديدة ومع التنظيم الشعبي الناصري وحركة أمل، والإتصالات قائمة ومستمرّة لمعالجة التوتر القائم".

"متمسّكون بالتهدئة"