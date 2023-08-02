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لبنان

توضيحٌ من مكتب ميقاتي بشأن "لقاء الوزراء" الثلاثاء في الديمان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
02-08-2023 | 13:00
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
"توضيحاً لما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام وعبر تصريحات صحافية، نؤكد ان لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية، ودولة رئيس الحكومة  في تصريحه بعد اجتماعه مع غبطة البطريرك الماروني قال: خلال البحث مع غبطته كان هناك اقتراح بان يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً للبحث في  المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها. فاقتضى التوضيح".
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