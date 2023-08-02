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لبنان

آلان عون: الصندوق الائتماني مصلحة عامة للبلد والشعب

Lebanon 24
02-08-2023 | 13:14
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أكد النائب الان عون أن "الصندوق الائتماني ليس موضوع مقايضة انما مصلحة عامة للبلد والشعب". 
 
وفي حديث للـ"أم تي في"، أشار عون إلى أن "ضمانة إنشاء الصندوق الائتماني هو التزام الكتل النيابية كافة إقرار القوانين والآليات الخاصة سريعا". 
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