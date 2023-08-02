Advertisement

لبنان

آخر معلومة.. ماذا جرى بين باسيل وفرنجيّة؟

Lebanon 24
02-08-2023 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1093796-638266044528918529.jpg
Doc-P-1093796-638266044528918529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ صديقاً مشتركاً حاول التوسّط بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والنائب طوني فرنجيّة لعقد لقاءٍ في البترون.
Advertisement

وبحسب "الجديد"، فإنّ فرنجية تردّد بقبول حصول ذاك الإجتماع، مُفضّلاً إقامته في منطقةٍ أخرى كي لا تُسجّل رمزيّة المكان لمصلحة باسيل.

كذلك، لفتت القناة إلى أن رئيس "الوطني الحر" ما زال حريضاً على إستمرار التفاوض بينه وبين المعارضة، وقد أعرب لأطرافها عن تمسُّكه بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية إذا ما تمّت الدعوة اليوم إلى جلسةٍ إنتخابيّة. 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2023-08-02
16:21 | 2023-08-02
15:59 | 2023-08-02
15:34 | 2023-08-02
15:17 | 2023-08-02
15:12 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24