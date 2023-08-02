آخر معلومة.. ماذا جرى بين باسيل وفرنجيّة؟

كشفت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ صديقاً مشتركاً حاول التوسّط بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والنائب طوني فرنجيّة لعقد لقاءٍ في البترون.

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وبحسب "الجديد"، فإنّ فرنجية تردّد بقبول حصول ذاك الإجتماع، مُفضّلاً إقامته في منطقةٍ أخرى كي لا تُسجّل رمزيّة المكان لمصلحة باسيل.