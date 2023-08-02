Advertisement

لبنان

"الإشتراكي": نؤكد على ضرورة الإلتزام بوقف إطلاق النار في عين الحلوة

Lebanon 24
02-08-2023 | 13:49
A-
A+
Doc-P-1093804-638266063029665511.jpg
Doc-P-1093804-638266063029665511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدّد الحزب "التقدمي الإشتراكي" على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة ومعالجة ذيول الأحداث بالهدوء وضبط النفس، وعدم السماح لأي طرف بجرّ المخيمات الفلسطينية إلى أي شكل من أشكال الاقتتال والفتنة، وتسليم المتورطين بافتعال الاشتباكات إلى الجيش اللبناني.
Advertisement

وإذ تقدم "الإشتراكي" بالتعازي من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية بالضحايا الذين سقطوا، أكد ضرورة متابعة الجهود مع كل القوى والمرجعيات السياسية والأمنية الفلسطينية واللبنانية لضمان معالجة جذرية تحمي الاستقرار وتحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية في المخيمات بما يحمي قضية اللاجئين وتمسكهم بحق العودة بعيداً عن أية مشاريع مشبوهة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2023-08-02
16:21 | 2023-08-02
15:59 | 2023-08-02
15:34 | 2023-08-02
15:17 | 2023-08-02
15:12 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24