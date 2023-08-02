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لبنان

عن الجيش والمخيّمات في لبنان.. هذا ما أعلنه مسؤولٌ في حركة "حماس"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-08-2023 | 14:18
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أعلن المتحدث باسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه، اليوم الأربعاء، أنَّ "الحركة تواكب تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة"، مؤكداً أنّ "التهدئة هناك هي مصلحة لبنانية - فلسطينية".
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وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، دعا طه إلى "قطع الطريق أمام كافة الأدوات والمشاريع التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة"، مشدداً على أنَّ أمن وإستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان هو جزءٌ لا يتجزأ من أمن وإستقرار لبنان.

كذلك، لفت طه إلى أنَّ التواصل مستمرّ مع قيادة الجيش التي ساعدت على وقف إطلاق النار في عين الحلوة، مؤكداً أنَّ دور الجيش وأمان عسكرييه هو خطٌّ أحمر ولا يجب المساس به أبداً، وختم: "سنقفُ سداً منيعاً في وجه كل جهةٍ تحاول المساس بأمن وإستقرار مخيماتنا وسيادة لبنان والمستفيد الأول من إشتباكات عين الحلوة هو العدو الإسرائيليّ".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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