عن الجيش والمخيّمات في لبنان.. هذا ما أعلنه مسؤولٌ في حركة "حماس"

أعلن المتحدث باسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه، اليوم الأربعاء، أنَّ "الحركة تواكب تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة"، مؤكداً أنّ "التهدئة هناك هي مصلحة لبنانية - فلسطينية".

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وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، دعا طه إلى "قطع الطريق أمام كافة الأدوات والمشاريع التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة"، مشدداً على أنَّ أمن وإستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان هو جزءٌ لا يتجزأ من أمن وإستقرار لبنان.