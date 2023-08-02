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لبنان

ميقاتي: لا جلسة للحكومة في الديمان وفكرة "لقاء الوزراء" هناك كانت "بنت ساعتها"

Lebanon 24
02-08-2023 | 14:39
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إستغرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الضجة التي أثيرت حول إعلانه عن لقاء تشاوري للحكومة في مقر البطريركيّة المارونية في الديمان يوم الثلاثاء المقبل، فيما صوّر الأمر على أنه جلسة لمجلس الوزراء وهذا غير صحيح.
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وقال الرئيس ميقاتي لـ"الانتشار" إنه لم يأتِ على ذكر جلسة لمجلس الوزراء والفكرة "بنت ساعتها"، وقال: "اللقاء المذكور لن يحضره أمين عام مجلس الوزراء ولا أمين عام رئاسة الجمهورية. كل ما في الأمر إننا سنشاور في ما  بيننا، أنا والوزراء، حول مسائل وطنية والبحث في المخاطر التي تتهدد مجتمعنا وجميع اللبنانيين وكيفية مواجهتها والتصدي لها حرصاً على الاستقرار وتعزيز الوحدة الداخلية".

ورأى ميقاتي أنَّ هناك من لا يجيد القراءة واستيعاب المقصود، وقال: "هناك لقاء تشاوري بيننا يمكن عقده أينما كان مناسباً ومتى استدعى الأمر ذلك".
 
 
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