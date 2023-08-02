"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)

أفادت معلومات "لبنان24" عن تجدُّد الإشتباكات المسلّحة في مخيم عين الحلوة بين مسلحين تابعين لـ"حركة فتح" وآخر تابعين لجماعة "جند الشام".



وكشفَ مصدرٌ قيادي في حركة "فتح" لـ"لبنان24" أنَّ مسلحي "جند الشام" نفذوا هجوماً مُفاجئاً من حي الطوارئ باتجاه منطقة البركسات ضمن المخيم، مشيرةً إلى أنّ مقاتلي الحركة يتصدون لهذا الهجوم بالأسلحة المناسبة.



ولفت المصدر إلى أنهُ لا صحّة للمعلومات عن تنفيذ حركة "فتح" لأيّ هجوم على مواقع لـ"عصبة الأنصار" في مخيم عين الحلوة، موضحةً أنّ الأخيرة لا علاقة لها بالإشتباكات القائمة حالياً.

إلى ذلك، حصل "لبنان24" على فيديوهات تُوثق الإشتباكات، فيما أظهر فيديو آخر وقوع إنفجارٍ ضخم داخل المخيم.

إشتباكات عنيفة جداً في عين الحلوة pic.twitter.com/T35wZgvEwh — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 2, 2023 Advertisement

اشتباكات عنيفة جداً الآن في مخيم #عين_الحلوة pic.twitter.com/0phFM2NWA8 — Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) August 2, 2023