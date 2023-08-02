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لبنان

"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-08-2023 | 15:12
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أفادت معلومات "لبنان24" عن تجدُّد الإشتباكات المسلّحة في مخيم عين الحلوة بين مسلحين تابعين لـ"حركة فتح" وآخر تابعين لجماعة "جند الشام".

وكشفَ مصدرٌ قيادي في حركة "فتح" لـ"لبنان24" أنَّ مسلحي "جند الشام" نفذوا هجوماً مُفاجئاً من حي الطوارئ باتجاه منطقة البركسات ضمن المخيم، مشيرةً إلى أنّ مقاتلي الحركة يتصدون لهذا الهجوم بالأسلحة المناسبة. 

ولفت المصدر إلى أنهُ لا صحّة للمعلومات عن تنفيذ حركة "فتح" لأيّ هجوم على مواقع لـ"عصبة الأنصار" في مخيم عين الحلوة، موضحةً أنّ الأخيرة لا علاقة لها بالإشتباكات القائمة حالياً. 
 
إلى ذلك، حصل "لبنان24" على فيديوهات تُوثق الإشتباكات، فيما أظهر فيديو آخر وقوع إنفجارٍ ضخم داخل المخيم.
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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