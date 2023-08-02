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لبنان
بشأن أزمة موظفي "تلفزيون لبنان".. ماذا كشف وزير الإعلام؟
Lebanon 24
02-08-2023
|
15:17
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أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مداخلة عبر قناة MTV، تعليقاً على الاضراب المزمع تنفيذه في "تلفزيون لبنان" ابتداء من صباح غد الخميس، أن "موظفي التلفزيون هم أكثر موظفي القطاع العام ظلمًا وغبناً من حيث تقديماتهم ورواتبهم".
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وكشف المكاري أن وزير المال وافق على صرف 17 مليار ليرة "تشمل كل مستحقات الموظفين في التلفزيون منذ تشرين الثاني 2022، وهي الفترة التي سبقت تسلمي وزارة الاعلام ثم ادارة التلفزيون".
وأضاف: "في 26 تموز الماضي حصلنا على قرار رسمي من وزير المال بهذا المبلغ، وأبلغنا الموظفين بأنهم سينالون مستحقاتهم، لكنهم قرروا في 28 تموز إعلان الاضراب بحجة أن لا ثقة لديهم بالادارة وبالمسؤولين".
وأشار إلى أنَّ الموظفين كانوا اجتمعوا بالمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وتمَّ الاتفاق على انهم في حال لم يحصلوا على مستحقاتهم الاربعاء فان الاضراب سينفذ الخميس".
وإذ شدد على انه متعاطف مع مطالب موظفي التلفزيون، أوضح أن "المبلغ متوافر، لكن هناك اجراءات يجب ان تتخذ والمعاملة موجودة في ديوان المحاسبة، وكان يفترض السير بها الثلاثاء، لكنّ خللاً تقنياً في مبنى ديوان المحاسبة أدى الى التأخير، وما هي الا مسألة أيام حتى يحصل الموظفون على كامل مستحقاتهم".
ورفض المكاري الحديث عن "أي خطأ أو حجج او كذب في هذا الموضوع"، مؤكداً أنه مسؤول عن كلامه، والمستندات موجودة وما من مشكلة اطلاقاً في المعاملات".
وأعلن المكاري أنّ "دوائر وزارة المال تعمل على الموازنة والامور تسير ببطء"، كاشفاً أن موظفي التلفزيون سيقبضون مستحقاتهم الجمعة أو الاثنين المقبل،
وختم: "نحن وعدنا ووفينا".
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