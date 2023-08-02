بعد تجدد إشتباكات عين الحلوة.. محافظ الجنوب يمدّد إقفال سرايا صيدا

مدَّد محافظ الجنوب منصور ضو في بيان، مساء اليوم الأربعاء، قرار وقف العمل في الإدارات الرسمية في سرايا صيدا إلى يوم غد الخميس، بسبب تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.

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