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لبنان
بعد تجدد إشتباكات عين الحلوة.. محافظ الجنوب يمدّد إقفال سرايا صيدا
Lebanon 24
02-08-2023
|
15:34
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مدَّد محافظ الجنوب منصور ضو في بيان، مساء اليوم الأربعاء، قرار وقف العمل في الإدارات الرسمية في سرايا صيدا إلى يوم غد الخميس، بسبب تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.
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محافظ الجنوب
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