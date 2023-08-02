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لبنان

بعد تجدد إشتباكات عين الحلوة.. محافظ الجنوب يمدّد إقفال سرايا صيدا

Lebanon 24
02-08-2023 | 15:34
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مدَّد محافظ الجنوب منصور ضو في بيان، مساء اليوم الأربعاء، قرار وقف العمل في الإدارات الرسمية في سرايا صيدا إلى يوم غد الخميس، بسبب تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.
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محافظ الجنوب

صيدا

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