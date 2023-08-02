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لبنان
حولَ تقدّم عناصر "جُند الشام" داخل عين الحلوة.. ماذا كشف اللواء صبحي أبو عرب؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-08-2023
|
16:21
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قال قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب لـ"لبنان24" إنّ "ما حصلَ في عين الحلوة هذه الليلة هو هجومٌ من عصابات جُند الشام المسلحة باتجاه مراكز حركة فتح"، مؤكداً أن "التصدّي قائمٌ بالشكل المناسب لذاك الهجوم".
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ورداً على سؤال، قال أبو عرب: "من الصعب جداً على مسلحي جند الشام التقدّم باتجاه أيّ محورٍ آخر في المخيم ولن يستطيعوا ذلك".
للإطلاع على آخر إشتباكات عين الحلوة هذه الليلة..
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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