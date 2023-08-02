Advertisement

لبنان

مسؤولٌ في "فتح" لـ"لبنان24": مقتل شخص وإصابة 2 آخرين إثر هجوم عين الحلوة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-08-2023 | 16:46
A-
A+
Doc-P-1093855-638266169263640464.jpg
Doc-P-1093855-638266169263640464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف أمين سر حركة "فتح" في صيدا اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24" إنّ الإشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة، مساء اليوم الأربعاء، سببها هجومٌ مباغت نفذته عناصر من جماعة جند الشام باتجاه موقع اللواء أبو أشرف العرموشي داخل حي البركسات، مؤكداً أن "عناصر فتح تصدّت لعناصر جند الشام".
Advertisement
 
وأعلن شبايطة أنّ الإشتباكات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بجروح، مشيراً إلى أنَّ "فتح" متمسكة بإتفاق وقف إطلاق النار، وقال: "ما تقومُ به جماعة جند الشام هو ضرب لهذا الإتفاق وعرقلة عمل لجان التحقيق في جريمة مقتل العرموشي".
 
في غضون ذلك، قالت مصادر "فتح" لـ"لبنان24" إن القتيل جرّاء إشتباكات عين الحلوة مساء الأربعاء يُدعى يونس أبو شقرة، موضحة أنّ الأخير ينتمي إلى القوّة الفلسطينية المشتركة.

 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2023-08-03
01:30 | 2023-08-03
01:15 | 2023-08-03
02:00 | 2023-08-03
01:51 | 2023-08-03
01:29 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24