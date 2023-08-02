كشف أمين سر حركة "فتح" في صيدا اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24" إنّ الإشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة، مساء اليوم الأربعاء، سببها هجومٌ مباغت نفذته عناصر من جماعة جند الشام باتجاه موقع اللواء أبو أشرف العرموشي داخل حي البركسات، مؤكداً أن "عناصر فتح تصدّت لعناصر جند الشام".

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وأعلن شبايطة أنّ الإشتباكات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بجروح، مشيراً إلى أنَّ "فتح" متمسكة بإتفاق وقف إطلاق النار، وقال: "ما تقومُ به جماعة جند الشام هو ضرب لهذا الإتفاق وعرقلة عمل لجان التحقيق في جريمة مقتل العرموشي".