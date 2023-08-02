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لبنان

بعد أنباء عن "تحرّش" داخل مراكزه.. بيانٌ توضيحي من الصليب الأحمر

Lebanon 24
02-08-2023 | 14:32
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "يأخذ على محمل الجد الإدعاءات المتداولة بشأنه على مواقع التواصل الاجتماعي" والتي تشير إلى تورط عناصر من الصليب الأحمر بـ"تحرش جنسي" داخل مراكزه، وقال: "كل عام، يستفيد أكثر من نصف مليون شخص في لبنان من الخدمات الصحية وبرامج الإغاثة التي يقدمها الصليب الاحمر اللبناني عبر شبكة تتكون من آلاف المتطوعين والموظفين".
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وأضاف: "خلال تنفيذ مهمته الإنسانية، يجهد الصليب الاحمر اللبناني لتطبيق أعلى معايير السلوك الاخلاقي، ويتّبع سياسة عدم التسامح مطلقا مع التحرش، والتحرش الجنسي، والتمييز، وإساءة استعمال السلطة، كما والاستغلال والاعتداء الجنسي، وكذلك أي اتصال جسدي آخر غير مرغوب فيه أو أي عنف أو تهديدات بالعنف الجسدي".

وتابع: "طبقاً لهذه السياسة وإجراءاتها في ما يتعلق بالحماية من التحرش الجنسي، لقد اتخذت جميع الاجراءات الاحترازية الملائمة، وحالياً يتم إجراء تحقيق كامل من قبل جهة محايدة ومستقلة في الادعاءات كافة المتداولة، وبمجرد اكتمال التحقيق، ستتخذ القرارات الملائمة وإجراءات المتابعة وفقا لنتائج التحقيق المذكور، وسنداً للسياسات والانظمة الداخلية المرعية الإجراء".

وختم الصليب الأحمر اللبناني بيانه مجدداً "التزامه ضمان بيئة عمل آمنة تحمي كرامة وحقوق جميع المستفيدين والمتطوعين والموظفين لديه، بما يتماشى مع مبادئه وقواعد السلوك لديه".
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