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Lebanon 24
02-08-2023
|
17:20
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عادت جهات قيد المتابعة بثّ فيديوهات تتحدث عن انفجارات خلال ساعات، ودعت الذين يستمعون للابتعاد عن أماكن بحدّ ذاتها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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