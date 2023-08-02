26
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حسابات" المعارضة للتعطيل... في حال انقلب باسيل
Lebanon 24
02-08-2023
|
22:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب الان سركيس في" نداء الوطن": في لعبة الأرقام والحسابات، إذا سار باسيل في إنتخاب فرنجية، وثبت الـ51 نائباً الذين صوّتوا لفرنجية على موقفهم، فيصبح مرشح «الحزب» قادراً على حصد الـ65 صوتاً، خصوصاً أنّ مسألة نائب أو نائبين يمكن تأمينهما بالترغيب أو حتى بالترهيب.وهنا ينتقل البحث إلى لعبة تعطيل النصاب، وتعمل «القوات» على تأمين خطّ دفاع أول وثانٍ، ويتمثل خط الدفاع الأول بالقوى السيادية وبعض المستقلّين والتغييريين، وتملك «القوات» 19 نائباً يضاف إليهم 4 نواب «كتائب» و4 «تجدد»، و9 من التغييريين القريبين من الخطّ السيادي، ونواب مستقلون هم: غسان سكاف، ميشال ضاهر، نعمت افرام، جميل عبود، بلال الحشيمي، إيهاب مطر. فاذا التزموا جميعهم يصل العدد إلى عتبة الـ42 صوتاً، ويحكى عن وجود بعض النواب من كتل معارضة، وأبرزها «الإعتدال الوطني» ونواب صيدا - جزين، سيشاركون في عملية تعطيل النصاب لمنع محور «الممانعة» من فرض مرشحه.لكن هذه الحسابات تجرى من دون الحزب التقدّمي الإشتراكي، فإذا قرّر الأخير الدخول في هذه اللعبة يرتفع العدد تلقائياً إلى 50 نائباً ويصبح التعطيل ميسراً حتى لو قرر عدد من نواب خط الدفاع الأول عدم المشاركة في لعبة التعطيل.ويبدو رئيس الحزب التقدمي النائب تيمور جنبلاط حاسماً في هذا الموضوع، فبعد إنتخابه تقصد زيارة جعجع في معراب، ومن ثم التقى السفير السعودي وليد البخاري، ووجّه رسالة مفادها أنه لن يحيد عن الخط العربي، ولن ينتخب رئيساً لا يلبي الطموحات الداخلية ويمنح ثقة عربية، وبالتالي فـالتقدمي» لن يغطي أي جلسة لا تجسّد التوافق الداخلي ولن ينتخب رئيساً لا يتمتع بغطاء خارجي».وإذا لم تصل إشارة اقليمية واضحة وتغطي «القوات» مسألة النصاب حتى لو لم تنتخب، فلن تشارك أيضاً كتلة «الإعتدال الوطني» حسب مصادرها بتغطية رئيس لـ»الممانعة»، في حين ما زال موقف نواب صيدا - جزين، والثلاثي التغييري الممثل بالنواب الياس جراده وسينتيا زرازير وحليمة قعقور ضبابياً، وقد لا يقدمون على تأمين النصاب.ويبدو واضحاً عدم إمتلاك القوى الحليفة لـ»حزب الله» أكثرية الثلثين حتى لو سار باسيل بفرنجية، بينما تستطيع المعارضة فرط النصاب، ما يدل على عدم قدرة أي فريق على فرض الرئيس، واللعبة هنا ليست لعبة أرقام فقط.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
Lebanon 24
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
15:12 | 2023-08-02
02/08/2023 03:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
11:36 | 2023-08-02
02/08/2023 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من "كهرباء لبنان" بشأن رسوم التعرفة.. ماذا تقرّر؟
Lebanon 24
قرارٌ جديد من "كهرباء لبنان" بشأن رسوم التعرفة.. ماذا تقرّر؟
05:26 | 2023-08-02
02/08/2023 05:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
02/08/2023 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن عين الحلوة
Lebanon 24
هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن عين الحلوة
03:15 | 2023-08-02
02/08/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2023-08-03
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
01:30 | 2023-08-03
هل استقدمت "فتح" عناصر مُسلَّحة إلى عين الحلوة؟ وماذا عن إنقسام الفصائل؟
01:15 | 2023-08-03
مرشحٌ يُنافس"فرنجية"... التحدي الوحيد قبل أيلول!
02:00 | 2023-08-03
جريمة 4 آب يجب ألا تبقى مجرد ذكرى
01:51 | 2023-08-03
الجيش: تعديل برنامج افتتاح معرض الصوَر "إرادة الصمود"
01:29 | 2023-08-03
التطورات في عين الحلوة بين بري وهنية.. ورسالة الى نصرالله
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
03/08/2023 09:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
03/08/2023 09:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
03/08/2023 09:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24