26
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
زحمة شاحنات بين شتورا والمصنع.. رسوم العبور تشلّ النقل الخارجي
Lebanon 24
02-08-2023
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب سامر الحسيني في "الأخبار": على جانبَي الطريق الدولي بين شتورا والمصنع، تصطفّ نحو 1700 شاحنة مبرّدة وعادية، وقد اختفت معالمها تحت طبقة سميكة من الغبار، ما يشير بوضوح إلى آثار الكارثة الاقتصادية التي لحقت بهذا القطاع منذ قرار المملكة العربية السعودية حظر الاستيراد من لبنان قبل ثلاث سنوات. يقول أحد السائقين: «منذ ثلاث سنوات، لم أحرّك الشاحنة متراً واحداً، واليوم تطالبنا الدولة ببدل ميكانيك يزيد على 11 مليون ليرة لكل شاحنة».
Advertisement
غير أن أزمة قطاع النقل الخارجي لا تتعلق بالقرار السعودي حصراً، وإنما بـ«تنكيل» مالي يتعرّض له هذا القطاع عبر الرسوم التي تفرضها سلطات الدول العربية التي يسلكها. ففي عام 2015، قررت السلطات السورية استيفاء ضريبة مرور، تحدد قيمتها بحسب وزن الشاحنة والمسافة التي تقطعها داخل أراضيها. فاذا كانت الشاحنة، مثلاً، تزن 40 طناً وتتجه الى معبر نصيب على الحدود مع الأردن، أي أنها تقطع 150 كيلومتراً في الأراضي السورية، تصل قيمة الضريبة إلى 600 دولار ذهاباً و300 دولار في طريق عودتها الى الأراضي اللبنانية. أما الشاحنات التي تتجه إلى الحدود العراقية، على مسافة 800 كيلومتر، فتتكبّد ضريبة تصل إلى 5000 دولار، تقلّ أو تزيد بحسب حجم الحمولة. وأشار المصدّر علي فاضل إلى أن «الضريبة السورية تحرق كل الأرباح وتعدم أيّ إمكانية لبيع إنتاجنا».
وعلى الحدود الأردنية، يتوجّب على كل شاحنة دفع نحو 600 دولار على الأقل رسوم تخليص جمركي، فيما لا يكلف لبنان أي شاحنة أردنية أكثر من 100 دولار.
كما تُفرض على الشاحنات اللبنانية التي تدخل الأراضي الأردنية ضريبة مبيعات تُحدّد وفق حجم الحمولة وتسعيرة المنتج. فالشاحنة المحمّلة بـ 25 طناً من التفاح، مثلاً، تتوجب عليها ضريبة مبيعات تصل الى 1200 دولار يدفعها المصدّر اللبناني ويستعيد نحو 80% من قيمتها بعد بيعها من قبل التاجر الأردني. ويؤكد مصدّرون أن قيمة هذه الضريبة تصل أحياناً إلى نحو عشرة آلاف دولار لبعض أنواع الفواكه كالأفوكادو. كذلك، تتكبّد كل شاحنة لبنانية نحو 1000 دولار رسوماً على الحدود العراقية. وقد أدّى ذلك إلى لجوء المصدّرين إلى اعتماد شاحنات النقل السورية فقط باتجاه العراق، الذي يستقبل يومياً أكثر من 25 شاحنة سورية محملة بمختلف أنواع الفواكه والخضر اللبنانية، علماً أن القانون يلزم المصدّرين، لحماية قطاع النقل الخارجي، الاستعانة بشاحنة لبنانية في التصدير مقابل إجازة الدخول للشاحنة السورية أو سواها من الشاحنات غير اللبنانية. وقد دفع ذلك بكثيرين الى التحايل عبر نقل بضائعهم بشاحنات لبنانية الى الحدود السورية، حيث تفرغ حمولتها لتعبئتها في شاحنات سورية.
ودعا رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي الحكومة إلى إطلاق ورشة حوار مع سوريا والأردن والعراق لخفض الرسوم على الصادرات الزراعية، لافتاً إلى أن «تخفيض الضريبة السورية يرفع حجم التصدير الى الأردن، أما بالنسبة إلى العراق، فإن كلفة الضريبة لا تزال مرتفعة، ولا يزال الحظر السعودي سارياً على المنتجات اللبنانية، فضلاً عن رسوم تحت تسميات مختلفة بهدف الهروب من شروط بنود اتفاقية التيسير العربية». وأكّد أن «كل ما يروّج من جهد رسمي يبقى في إطار البروباغندا الإعلامية»، إذ يقف لبنان مكتوف اليدين أمام العراقيل التي تعترض إنتاجه الزراعي وتشلّ قطاع النقل البري المخصص للتصدير، فيما تدخل الشاحنات العربية لبنان من دون أيّ عقبات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
Lebanon 24
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
15:12 | 2023-08-02
02/08/2023 03:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
11:36 | 2023-08-02
02/08/2023 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من "كهرباء لبنان" بشأن رسوم التعرفة.. ماذا تقرّر؟
Lebanon 24
قرارٌ جديد من "كهرباء لبنان" بشأن رسوم التعرفة.. ماذا تقرّر؟
05:26 | 2023-08-02
02/08/2023 05:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
02/08/2023 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن عين الحلوة
Lebanon 24
هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن عين الحلوة
03:15 | 2023-08-02
02/08/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2023-08-03
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
01:30 | 2023-08-03
هل استقدمت "فتح" عناصر مُسلَّحة إلى عين الحلوة؟ وماذا عن إنقسام الفصائل؟
01:15 | 2023-08-03
مرشحٌ يُنافس"فرنجية"... التحدي الوحيد قبل أيلول!
02:00 | 2023-08-03
جريمة 4 آب يجب ألا تبقى مجرد ذكرى
01:51 | 2023-08-03
الجيش: تعديل برنامج افتتاح معرض الصوَر "إرادة الصمود"
01:29 | 2023-08-03
التطورات في عين الحلوة بين بري وهنية.. ورسالة الى نصرالله
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
03/08/2023 09:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
03/08/2023 09:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
03/08/2023 09:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24