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لبنان

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في أكثر من منطقة... هذا ما اعلنه الجيش

Lebanon 24
03-08-2023 | 00:42
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 3 ، 4، 11، 12، 19 و20/ 8/ 2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.
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كما صدر عن المديرية الآتي:

ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 9 / 7 / 2023 ولغاية 4 / 8 / 2023 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق كفرفالوس، حقل تدريب مزرعة حنوش ـــ حامات، بجدرفل، كفتون وجرد العاقورة ـــ حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.
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