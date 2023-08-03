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لبنان
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-08-2023
|
01:45
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كشفت مصادر في سوق الدولار لـ"لبنان24" إنّ معظم الصرّافين قلّصوا عمليات شراء الدولار من المواطنين خلال الساعات الماضية وذلك نظراً لعدم تواجد كميات كافية من الليرة اللبنانية لديهم من أجل تلبية عمليات تحويل أموالٍ كبيرة.
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وأشارت المعلومات إلى أنَّ الصرّافين يلتزمون حالياً بسقف تسعيرة الدولار القائمة حالياً والتي توازي 89 ألف ليرة لبنانية، موضحة أنَّ الترقب كبير لدى أوساط الناشطين في سوق الدولار بشأن ما قد يفعله مصرف لبنان تباعاً خلال المرحلة المقبلة، وأضافت: "لا يمكن لأي جهة حالياً التحرُّك بحرية مثلما كان يحصل سابقاً.. لهذا، ليس باستطاعة التجار الكبار تحريك سعر الدولار صعوداً متى ما يحلو لهم لأن أدوات مصرف لبنان للجم السعر قد تكون فُجائية لاسيما مع تولي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مهام الحاكمية قبل يومين".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
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