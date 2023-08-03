Advertisement

لبنان

للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-08-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1093921-638266482836481110.png
Doc-P-1093921-638266482836481110.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر في سوق الدولار لـ"لبنان24" إنّ معظم الصرّافين قلّصوا عمليات شراء الدولار من المواطنين خلال الساعات الماضية وذلك نظراً لعدم تواجد كميات كافية من الليرة اللبنانية لديهم من أجل تلبية عمليات تحويل أموالٍ كبيرة.
Advertisement
وأشارت المعلومات إلى أنَّ الصرّافين يلتزمون حالياً بسقف تسعيرة الدولار القائمة حالياً والتي توازي 89 ألف ليرة لبنانية، موضحة أنَّ الترقب كبير لدى أوساط الناشطين في سوق الدولار بشأن ما قد يفعله مصرف لبنان تباعاً خلال المرحلة المقبلة، وأضافت: "لا يمكن لأي جهة حالياً التحرُّك بحرية مثلما كان يحصل سابقاً.. لهذا، ليس باستطاعة التجار الكبار تحريك سعر الدولار صعوداً متى ما يحلو لهم لأن أدوات مصرف لبنان للجم السعر قد تكون فُجائية لاسيما مع تولي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مهام الحاكمية قبل يومين".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-08-03
04:00 | 2023-08-03
05:15 | 2023-08-03
05:09 | 2023-08-03
05:07 | 2023-08-03
05:00 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24