الجيش: تعديل برنامج افتتاح معرض الصوَر "إرادة الصمود"

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه انه تم تعديل برنامج افتتاح معرض الصوَر "إرادة الصمود" بمناسبة العيد الثامن والسبعين للجيش اللبناني اليوم، ليصبح على الشكل التالي:- انتهاء وصول الإعلاميين الساعة 16:30- انتهاء وصول المدعوين الساعة 17:10- النشيد الوطني اللبناني الساعة 17:30- كلمة ترحيبية لمدير التوجيه العميد حسين غدار- كلمة قائد الجيش العماد جوزاف عون- جولة داخل المعرض