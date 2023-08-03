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لبنان

الجيش: تعديل برنامج افتتاح معرض الصوَر "إرادة الصمود"

Lebanon 24
03-08-2023 | 01:51
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه انه تم تعديل برنامج افتتاح معرض الصوَر "إرادة الصمود" بمناسبة العيد الثامن والسبعين للجيش اللبناني اليوم، ليصبح على الشكل التالي:

- انتهاء وصول الإعلاميين الساعة 16:30
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- انتهاء وصول المدعوين الساعة 17:10

- النشيد الوطني اللبناني الساعة 17:30

- كلمة ترحيبية لمدير التوجيه العميد حسين غدار

- كلمة قائد الجيش العماد جوزاف عون

- جولة داخل المعرض
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