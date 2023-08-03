جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية

Advertisement

اضغط هنا للاطلاع على البنود الاصافية

يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لمتابعة البحث في موضوع الموازنة العامة للعام 2023.وصباح اليوم وزع على الوزراء جدول للبنود الاضافية على جدول الأعمال.