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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية

Lebanon 24
03-08-2023 | 02:34
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لمتابعة البحث في موضوع الموازنة العامة للعام 2023.
وصباح اليوم وزع على الوزراء جدول للبنود الاضافية على جدول الأعمال.
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