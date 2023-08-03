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لبنان

وزير الزراعة استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
03-08-2023 | 02:40
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 استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في مكتبه، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا ، و تم البحث في كيفية تطوير عمل وزارة الزراعة و المشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئات الأممية ، والتنسيق في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة للوصول الى هدف تحقيق الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.
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و أكد ريزا "وقوف الأمم المتحدة الى جانب لبنان في ظروفه الصعبة".
وثمّن الحاج حسن جهود ريزا في لبنان، ونوه "بالجهد المبذول من المنظمات الدولية المتفرعة عن الأمم المتحدة"، شاكرًا الهيئات المانحة.
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