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لبنان

جريح في حادث سير في طرابلس.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
03-08-2023 | 03:21
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تعرضت سيارة لحادثة انزلاق ما ادى الى سقوطها على شاطئ كورنيش الميناء في طرابلس امام مسجد الشكر وذلك بعد اصطدامها بسيارة اخرى الى جانب الطريق.

وعلى الفور حضر الصليب الاحمر الى المكان وعمل على اسعاف السائق ميدانياً ووصفت حالته بالمستقرة.
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