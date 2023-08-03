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لبنان
العبسي في ذكرى الرابع من آب: شريعة الغاب التي تسود البلاد هي نتيجة حتميّة لتغييب القضاء
Lebanon 24
03-08-2023
|
03:41
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سأل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي في بيان صادر عن مكتيه الاعلامي، عن "سبب السكوت عن نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي حصل عام 2020 والذي دمّر جزءًا من العاصمة بيروت موديًا بحياة المئات من المواطنين والمقيمين، ومخلّفًا آلاف الجرحى والمعوّقين ومسبّبًا انهيارًا اقتصاديّأ غير مسبوق".
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وقال: "إنّ ما حصل منذ ثلاث سنوات إلى اليوم يوصف بالفضيحة على مستوى التاريخ الحديث إذ لا تحقيقات ولا خيوط معلنة ولا متابعة جدّيّة ممّا يدفعنا الى الظنّ بأنّ كلّ مسؤول اهمل واجباته هو مشارك بالجرم".
أضاف:" ألا يدرك المسؤولون أنّ شريعة الغاب التي تسود البلاد هي نتيجة حتميّة لتغييب القضاء؟ الأديان السماويّة تنادي بالعدل. أين العدل وأين حقوق أهالي الضحايا بمعرفة من هو المسبّب بقتل أولادهم ومن هو المسؤول عن الثكالى والأيتام؟".
وحذر "كلّ مسؤول من أنّ الظلم يولّد الظلم والضغط يولّد الانفجار. فلا بدّ من أنّ يوم الحساب آت فعدالة السماء أشدّ وطأة من عدالة الأرض. وإذا كنّا نملك الصلاة عن أرواح الشهداء فإنّ الله يملك يوم الدين". ودعا العبسي إلى "وقفة تأمّل وصلاة لعلّ الله ينير عقول المسؤولين الحاكمين والمتحكّمين بمصير الناس ويحرّك ضمائرهم".
وختم : "نضم صوتنا إلى الدعوة للصلاة من أجل راحة نفوس الشهداء والضحايا ومن أجل الذين عانوا ويعانون من آثار الإنفجار ومن أجل نهوض لبنان من كبوته ليكون وطنًا ينعم فيه كل أبناؤه بالسلام والطمأنينة".
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