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لبنان

قبلان في ذكرى الرابع من آب: الحلّ يكمن بتصويب القضاء لا باللجان الدولية

Lebanon 24
03-08-2023 | 03:46
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قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لمناسبة الرابع من "آب اللوعة"، كما أسماه: "إن دماء شهداء المرفأ المظلومة بعنق طارق البيطار والفريق السياسي والمطابخ الإعلامية التي حوّلت فاجعة لبنان إلى فرصة للإنتقام السياسي الرخيص. ورغم القرينة القوية التي تضع الإسرائيلي وبعض الأجهزة الخارجية بقفص الإتهام إلا أن طارق البيطار وفريقه السياسي تجاهلا ذلك بخلفية نزعة انتقامية ولعبة دولية مكشوفة".
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ورأى في بيان،ان "الحل يكمن بتصويب القضاء لا باللجان الدولية". 

وقال:"كفانا حرقاً لهذا البلد بنار المطابخ الدولية التي تنوء بالغدر والخيانة. واليوم دماء الشهداء تستصرخ حقّها بعدما ضيّعها البيطار وفريقه السياسي والإعلامي اللذان لم يكن لهما وظيفة إلا تجهيل الفاعل الحقيقي وتلبيس الغير تبعات هذه الكارثة الوطنية على طريقة سيناريوهات اللجان الدولية ومطابخ التلفيق والإنتقام. وطارق البيطار وفريقه السياسي والإعلامي مدانان بشدة، وطمس حقيقة المرفأ الفعلية أكبر خدمة لتل أبيب". 
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