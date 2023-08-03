اعتصام لموظفي تلفزيون لبنان (فيديو)

ينفذ موظفو تلفزيون لبنان اعتصاما داخل مبنى المحطة للمطالبة بدفع المستحقات المتأخرة منذ شهر تشرين الثاني .2021

اعتصام في تلفزيون لبنان pic.twitter.com/nxTMOZwfQU — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 3, 2023 Advertisement

إلى ذلك، صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي: من المريب أن لا تطال موظفي تلفزيون لبنان كل المعالجات الجزئية التي حصلت لرواتب القطاع العام، وإن لم تكن هذه المعالجات على مستوى الأزمة والنتائج المتوخاة، لكنه من غير المقبول على الإطلاق ترك الزملاء الموظفين في المؤسسة الإعلامية الرسمية فريسةً لاضمحلال قيمة رواتبهم.



وأكدت مفوضية الإعلام في الحزب التضامن التام مع مطالب الزملاء في تلفزيون لبنان، مطالبة المعنيين بترجمة قرارات دفع المستحقات المتأخرة منذ شهر تشرين الثاني 2021. ودعت وزير الإعلام إلى مواصلة متابعته لملف المستحقات كأولوية أساسية مع الوزارات والإدارات المعنية بأسرع وقت.



