بطريقة "هوليوودية": اقتحام وسرقة مقهى في طرابلس.. هذا ما حصل

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أقدم 3 مسلحين ملثمين فجر اليوم الخميس بإقتحام "شبه هوليوودي" لمقهى في منطقة القبة - طرابلس خلف مسجد حمزة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعمد المسلحون على سرقة كل المتواجدين من المال والدراجات النارية التي كانت بحوزتهم وفروا الى جهة مجهولة .على اثرها حضرت قوة من الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة والعمل جار على كشف هوية الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم.