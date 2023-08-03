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لبنان

بطريقة "هوليوودية": اقتحام وسرقة مقهى في طرابلس.. هذا ما حصل

Lebanon 24
03-08-2023 | 04:37
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أقدم 3 مسلحين ملثمين فجر اليوم الخميس بإقتحام "شبه هوليوودي" لمقهى في منطقة القبة - طرابلس خلف مسجد حمزة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعمد المسلحون على سرقة كل المتواجدين من المال والدراجات النارية التي كانت بحوزتهم وفروا الى جهة مجهولة .
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على اثرها حضرت قوة من الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة والعمل جار على كشف هوية الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم.

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