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لبنان

هذا ما عممه المفتي سوسان على خطباء المساجد في صيدا

Lebanon 24
03-08-2023 | 04:44
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عمّم مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان على أئمة وخطباء المساجد في المدينة التركيز في خطب الجمعة على الوضع في مخيم عين الحلوة والدعوة لتثبيت وقف اطلاق النار بشكل دائم ونهائي ولتغليب صوت الضمير والوجدان الفلسطيني الوطني  .
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