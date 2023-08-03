رسالة مشتركة من مساجد صيدا: لوقف اطلاق النار في "عين الحلوة"

عمّم مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان على أئمة وخطباء المساجد في المدينة التركيز في خطب الجمعة ( يوم غد ) على الوضع في مخيم عين الحلوة والدعوة لتثبيت وقف اطلاق النار بشكل دائم ونهائي ولتغليب صوت الضمير والوجدان الفلسطيني الوطني .

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