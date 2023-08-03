إبتداءً من يوم الإثنين... هذا ما سيقوم به مصرف لبنان

أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ مصرف لبنان يتّجه إلى إعلان التوقف كلياً عن تمويل الدولة ابتداءً من الإثنين.

وقالت مصادر مصرفية للـ"أم تي في": "وقف تمويل الدولة من الاحتياطي هو الذي التزم به الحاكم بالإنابة وسيم منصوري منذ اليوم الأول لتسلمّه وترجمة لكل التزاماته التي أعلن عنها في مؤتمره الصحافي ولن يؤثر ذلك على سعر صرف الليرة التي تشهد ثباتاً".