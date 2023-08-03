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لبنان

شعبة المعلومات داهمت شقة في عين الرمانة... ماذا عثرت في داخلها؟ (صورة)

Lebanon 24
03-08-2023 | 05:09
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات لشعبة لمعلومات حول قيام أشخاص مجهولي الهوية بترويج وتعاطي المخدّرات في محلة عين الرمانة.
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على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هوية مروّج مخدّرات واثنين من زبائنه يستخدمون الشقة لعمليات الترويج والتعاطي في محلة عين الرمانة، وهم كل من:

م. ح. (مواليد عام 1978، لبناني)  مروّج
ح. م. (مواليد عام 1990، لبناني)
ب. ق. (مواليد عام 1999، سوري)
وقد تبيّن أنه يوجد بحق الثاني خلاصتي حكم بجرم شراء مسروق وشجار.

بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على مراقبة الشقة ومداهمتها أثناء تواجدهم فيها وتوقيفهم.

بتاريخ 1-8-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة وبعد التأكد من تواجد المشتبه فيهم داخل الشقة في محلة عين الرمانة، قامت إحدى دوريات الشعبة بمداهمتها وأوقفتهم بداخلها، وبتفتيشهم والشقة تم ضبط:

مظاريف نايلون تحتوي على كمية من حشيشة الكيف زنتها حوالى /30,9/ غ.
علبة بلاستيكية عدد /2/ بداخلها مادة بيضاء اللون زنتها حوالى /15,7/غ.
/28/ حبة مخدّرة بألوان وأحجام مختلفة زنتها حوالى /14/غ.
علبة بلاستيكية بداخلها آثار من مادة بيضاء اللون.
أدوات تستخدم في توضيب وتعاطي المخدّرات.
صاعق كهربائي، /5/ هواتف خليوية ومبالغ مالية.
بالتحقيق معهم، اعترف الاول بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن داخل الشقة المذكورة في محلة عين الرمانة. كما صرحوا جميعاً بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على اشارة القضاء.
 
 
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