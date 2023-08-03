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لبنان

الاجواء حارة نسبياً خلال الأيام المقبلة.. اليكم تفاصيل الطقس

Lebanon 24
03-08-2023 | 05:15
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل، أما في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات فتبقى دون تعديل يذكر، وتنشط الرياح أحيانا بخاصة في بعض المناطق الشمالية.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بخاصة على الساحل، لكنها تبقى ضمن معدلاتها الموسمية، يرافقها ارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء حارة نسبيا خلال الايام المقبلة.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة ، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية. 

ملاحظة:معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة  وفي زحلة تتراوح بين 18 و 35 درجة مئوية. 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  غائم جزئيا و ضباب على المرتفعات المتوسطة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، أما على الساحل فتبقى دون تعديل يذكر.

الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل، أما في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات فتبقى دون تعديل يذكر، وتنشط الرياح أحيانا بخاصة في بعض المناطق الشمالية.

السبت:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا وضباب على المرتفعات مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال لكنها تبقى اعلى من معدلاتها الموسمية ،يرافقها رياح ناشطة والتي قد تصل أحيانا الى 60كلم/س في بعض المناطق الشمالية الأحد: قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة والتي هي ضمن معدلاتها على الساحل وأعلى منها على المرتفعات وفي الداخل ،أما الرياح فتبقى ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية مع احتمال أن تصل أحيانا الى 65كلم/س.

-الحرارة على الساحل من 16 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 19 إلى 27 درجة،  في الداخل من 19 الى 37 درجة. 
-الرياح السطحية:  جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 25 كم/س، تتحول بدءا من يوم غد الجمعة الى ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية.
-الانقشاع:  متوسط ، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  50 و 80%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة. 
-الضغط الجوي: 758ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,50
-ساعة غروب الشمس: 19,37
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