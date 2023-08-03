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لبنان

وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"

Lebanon 24
03-08-2023 | 05:27
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قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر: "رغم سروري بتسريب القاضية الفرنسية لتحقيقاتها في ملف سلامه حيث تبين أن دفاعي عنه ليس له علاقة بمصالح مالية لأنني منذ البداية طالبت بمحاكمة العصابة الحاكمة منذ ثلاثين عاماً وعدم التلهي بملفه. إلا ان تسريب اسمي في محادثة خير الدين هو مخالفة وسأدعي عليها في باريس".
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وأضاف وهاب: "ستفقد هذه القاضية حصانتها في الشهر التاسع وسأدعي عليها في بيروت وأحذر القضاء اللبناني من التخاذل في هذا الملف لأنني سأفضح أي قاضٍ لا يقوم بواجبه . وإذا كانت تخيف البعض المرتبط بمصالح في أوروبا أقول لها الآن وصلت الى المكان الخطأ وستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك".
 
 
 
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