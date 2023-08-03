البزري دعا ميقاتي لعقد جلسة طارئة للحكومة في صيدا

دعا النائب الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة طارئة للحكومة في مدينة صيدا "دعماً للمدينة وأهلها، ومخيماتها ومحيطها، ومن أجل حماية المواطنين، ولإظهار جديّة الحكومة في العمل ودعم الجهود الآيلة لتحقيق وتثبيت وقف إطلاق النار".

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