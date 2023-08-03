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لبنان

هبة من الهلال الأحمر القطري لتجهيز أقسام لعلاج السرطان في مستشفيات حكومية

Lebanon 24
03-08-2023 | 05:32
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إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، وفدًا من الهلال الأحمر القطري، برئاسة رئيس مكتب لبنان الدكتور محمد السوسي الذي أبلغه تأمين هبة لتمويل المشروع الذي تقدمت به الوزارة في وقت سابق، والذي يقضي بتجهيز أقسام جديدة لعلاج السرطان في ست مستشفيات حكومية في المناطق اللبنانية التالية: بعبدا، سبلين- الشوف، صيدا، مشغرة، بعلبك وحلبا – عكار.
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وبناء عليه تم الاتفاق على إطلاق المناقصات بدءًا من الأسبوع المقبل.

وتوجه الوزير الأبيض بالشكر إلى الهلال الأحمر القطري قائلا: "إن الهبة الكريمة تتكامل مع استراتيجية الوزارة بتعزيز دور المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين المرضى كافة ولا سيما الطبقات الأكثر هشاشة التي تحتاج إلى الدعم في ظل الظروف الصعبة السائدة".

 
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