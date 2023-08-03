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لبنان

إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء

Lebanon 24
03-08-2023 | 05:38
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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المذكرة الادارية رقم 21/2023، حول إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء.
 
وقد جاء فيها: 
"إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية،
تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء في 15/8/2023 بمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء". 
 
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