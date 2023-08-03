بيرم استقبل سفير باكستان: لعقد لقاء موسع لإدانة التعرض للقرآن الكريم

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه اليوم، سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر، وجرى بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وامكان الاستفادة من الموارد البشرية ، وتم تأكيد الحق الفلسطيني المرتبط بحق الامة جمعاء، كما وحق الشعب داخل كشمير في تقرير مصيره.

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واقترح الوزير بيرم على السفير الباكستاني الدعوة بشكل مشترك للنظراء في العالم الاسلامي للاجتماع وعقد مؤتمر لمواجهة وادانة التعرض للأديان السماوية، وتحديدا القرآن الكريم، واطلاق الدعوة من لبنان تحديداً لما له من رمزية في اطار التعددية والتنوع . واشاد السفير الباكستاني بهذه الدعوة واعداً بإجراء التشاور حول ذلك.