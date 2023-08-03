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لبنان

ميقاتي اتصل بعباس: نُطالب القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية

Lebanon 24
03-08-2023 | 06:39
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تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوضع في مخيم عين الحلوة عبر اتصال هاتفي اجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما اجرى اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين اشرف دبور.
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وتلقى الرئيس ميقاتي اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.
وجدد رئيس الحكومة مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية خصوصا وأن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على ارضهم ، والذي دفعوا في السابق اثمانا غالية بسببه.
وقال: "من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة فتلجأ الى هذا الاقتتال الدموي  وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم ابناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ اعوام طويلة".
وشدد رئيس الحكومة على" ان الجيش،  كما سائر الامنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الامن ووقف الاقتتال.
 
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