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لبنان
تطوّر جديد في قضية الطفلة لين طالب... من أوقفت القاضية نصار منذ قليل؟
Lebanon 24
03-08-2023
|
06:30
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أفادت "الجديد" أنّ قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصّار ادعت على نادر بو خليل وهو خال الطفلة الضحية لين طالب، وأوقفته لوجود شبهة كبيرة عليه.
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