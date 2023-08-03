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لبنان

اجتماع للجنة التحقيق الفلسطينية في عين الحلوة واخر لهيئة العمل الفلسطيني في صيدا

Lebanon 24
03-08-2023 | 06:55
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عقد عند الاولى بعد الظهر داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، الاجتماع الاول للجنة التحقيق التي تألفت من رئيسها اللواء معين كعوش عن "فتح" و"منظمة التحرير الفلسطينية" وقائد القوة المشتركة الفلسطينية اللواء محمود العجوري، وممثل تحالف القوى الفلسطيني ابوحسن كردية، وممثل القوى الاسلامية نصر المقدح حيث سيوضع  بحوذتها كل المعطيات المتوفرة عن جريمة اغتيال العميد العرموشي ورفاقه وكذلك جريمة اغتيال عبد الرحمن فرهود لتباشر عملها في كشف كل من تظهره التحقيقات متورطا وتسليمه للعدالة اللبنانية . 
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بالتوازي، عقد عند الساعة الواحدة والنصف في مقر الاتحادات في صيدا، اجتماع لهيئة العمل الفلسطيني ترجمة لمقرراتها في تثبيت وقف اطلاق النار وتأمين بيئة آمنة لعودة النازحين الى المخيم ومراقبة اي خروقات وضبطها على الفور . 

الى ذلك اعاد الجيش فتح مداخل المخيم تدريجيا وسجلت حركة خجولة لمواطنين الى داخله لتفقد ممتلكاتهم ومنازلهم حيث الحقت الاشتباكات اضرارا كبيرة بها وبالبنى التحتية فيما اسفرت عن مقتل 11 شخص واكثر من ستين جريح منذ اندلاعها. (الوكالة الوطنية)
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