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لبنان

العثور على جثة شاب في الدكوانة... ماذا في المعلومات الأوليّة عن سبب الوفاة؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 06:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة الشاب ج.ح. في منطقة الدكوانة.
 
 
وبحسب المعلومات الأوليّة، فإنّ الشاب أقدم على الإنتحار، ووُجدت الى جانبه بندقية صيد من نوع "بومب أكشن".
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وقد حضرت القوة الأمنية الى المكان.
 
 
 
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جثة

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