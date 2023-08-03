العثور على جثة شاب في الدكوانة... ماذا في المعلومات الأوليّة عن سبب الوفاة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة الشاب ج.ح. في منطقة الدكوانة.

وبحسب المعلومات الأوليّة، فإنّ الشاب أقدم على الإنتحار، ووُجدت الى جانبه بندقية صيد من نوع "بومب أكشن".

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وقد حضرت القوة الأمنية الى المكان.