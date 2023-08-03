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لبنان

زوج الزميلة رفيقة طرابلسي في ذمة الله

Lebanon 24
03-08-2023 | 07:10
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غيب الموت صباح اليوم محمد عبد الكريم حاموش، زوج الزميلة في "الوكالة الوطنية للإعلام" رفيقة طرابلسي ووالد الزميل عادل حاموش.

يوارى في الثرى في جبانة بلدته كفرحتى قضاء صيدا، الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.  
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تقبل التعازي في بلدته قبل الدفن وبعده، على ان يحدد لاحقا موعد لتقبل التعازي في بيروت.

أسرة "الوكالة الوطنية للاعلام" تتقدم من الزميلين طرابلسي وحاموش بأحر التعازي، راجية المولى تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جنانه.    
 
كما تتقدم أسرة موقع "لبنان 24" بالتعازي من ذوي الراحل سائلة الله اسكانه فسيح جناته.

لبنان

تعازي ووفيات

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