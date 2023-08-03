زوج الزميلة رفيقة طرابلسي في ذمة الله

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غيب الموت صباح اليوم محمد عبد الكريم حاموش، زوج الزميلة في "الوكالة الوطنية للإعلام" رفيقة طرابلسي ووالد الزميل عادل حاموش.يوارى في الثرى في جبانة بلدته كفرحتى قضاء صيدا، الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.تقبل التعازي في بلدته قبل الدفن وبعده، على ان يحدد لاحقا موعد لتقبل التعازي في بيروت.أسرة "الوكالة الوطنية للاعلام" تتقدم من الزميلين طرابلسي وحاموش بأحر التعازي، راجية المولى تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جنانه.