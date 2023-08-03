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لبنان

غياث يزبك عشية تفجير 4 آب: سنتابع النضال لكشف مرتكبي جريمة العصر

Lebanon 24
03-08-2023 | 07:28
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غرّد النائب غياث يزبك عبر منصة "إكس": "مِن ٤ آب رسالة.. إن العدالة المتأخرة جريمة، و منع النفوس المتألمة من الراحة جريمة، والاهالي من الحداد جريمة، وقتل عاصمة جريمة وقتل القضاء جريمة. القوات الواقفة الى جانب الحق لن تتوقف عند لجنة تقصي الحقائق الدولية بل ستتابع نضالها لكشف مرتكبي جريمة العصر".
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