Advertisement

لبنان

وزير الأشغال يعلنها.. سفينة "ترانس أوشن" ستبدأ التنقيب بعد هذا التاريخ

Lebanon 24
03-08-2023 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1094045-638266704328677990.jpg
Doc-P-1094045-638266704328677990.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه أن سفينة التنقيب "ترانس أوشن" ستصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 14 اب الجاري.

وقال في تصريح لـ"سبوتنيك" إنه "بحسب معلومات إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة اللبنانية وشركة توتال، ستصل باخرة التنقيب ترانس أوشن إلى البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 14 اب الحالي لبدء عمليات الحفر والتنقيب عن الثروة النفطية".
Advertisement

وأشار إلى أن "عملية الحفر تبدأ بنهاية شهراب و ننتظر النتائج التي وعدنا بها قبل نهاية العام 2023 إن كان لبنان بلداً نفطياً بالفعل أم لا "، موضحا أن "ملف التنقيب والحفر المسؤولة عنه وزارة الطاقة، أما وزارة الأشغال العامة والنقل فهي الذراع اللوجستي لعملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 ".

وأوضح أن "وزارة الأشغال العامة تعمل وفقاً لثلاثة محاور أساسية، حيث تم تخصيص أرض في مرفأ بيروت لتكون قاعدة لوجستية لتخزين كافة المستلزمات لعملية التنقيب من معدات ومواد وآليات وأجهزة، ونقلها من البر إلى البحر ثم عبر البواخر، وأعطيت الموافقات المطلوبة لباخرة التنقيب ترانس أوشن التي ستصل إلى بيروت، لتبدأ فورا بمزاولة عملها في البلوك رقم 9، وستأمن الموافقات الكاملة لشركة توتال عبر وكيلها، لتجهيز الطائرات المروحية (الحوامات)، لنقل الأشخاص من وإلى محطة التنقيب عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لتكون العملية ميّسرة وديناميكية".
وشدد على أنه " يجب على لبنان أن يلعب دورا فعالا بعملية التنقيب عبر وزاراته، فالدور الأساسي هو لوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، ووزارة الأشغال العامة هي الشريك اللوجستي لتنفيذ العملية الكلية للتنقيب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2023-08-03
10:36 | 2023-08-03
10:35 | 2023-08-03
10:10 | 2023-08-03
10:02 | 2023-08-03
09:50 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24