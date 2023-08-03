Advertisement

لبنان

الطفلة نايا بين الحياة والموت... أُصيبت برصاصة طائشة أثناء تواجدها في المدرسة!

Lebanon 24
03-08-2023 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1094046-638266710856724252.jpg
Doc-P-1094046-638266710856724252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس بلدية الحدت أنّ الطفلة نايا حنا البالغة من العمر 7 سنوات، بين الحياة والموت بعدما أُصيبت برصاصة طائشة، أثناء تواجدها في مدرسة القلبين الأقدسين في الحدت.
 
 
Advertisement
 
May be an image of text
مواضيع ذات صلة
تطوّر جديد في قضية الطفلة لين طالب... من أوقفت القاضية نصار منذ قليل؟
lebanon 24
03/08/2023 17:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة إنسانية على طريق صيدا.. طفلة مرميّة في حُرش صنوبر!
lebanon 24
03/08/2023 17:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد ملف الطفلة لين طالب.. هذا ما فعلته "قاضية التحقيق"
lebanon 24
03/08/2023 17:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"وُحشٌ بين البشر"... رجلٌ يعتدي على 91 طفلة
lebanon 24
03/08/2023 17:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الحدت

طفلة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2023-08-03
10:36 | 2023-08-03
10:35 | 2023-08-03
10:10 | 2023-08-03
10:02 | 2023-08-03
09:50 | 2023-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24