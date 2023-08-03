الطفلة نايا بين الحياة والموت... أُصيبت برصاصة طائشة أثناء تواجدها في المدرسة!

أعلن رئيس بلدية الحدت أنّ الطفلة نايا حنا البالغة من العمر 7 سنوات، بين الحياة والموت بعدما أُصيبت برصاصة طائشة، أثناء تواجدها في مدرسة القلبين الأقدسين في الحدت.

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