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لبنان

شقير استقبل فرونتسكا.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
03-08-2023 | 07:20
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 استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
 
 
وجرى البحث في آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لا سيما انتخاب رئيس الجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وتم التشديد على "ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة للبدء فوراً في إقرار وتنفيذ خطة انقاذ وتعافي مالي واقتصادي وكذلك تنفيذ الاصلاحات الشاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، كما جرى التشديد على" ضرورة تنفيذ برامج دعم اجتماعي واسعة حماية للمجتمع اللبناني".
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وفي نهاية اللقاء، قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان للمنسقة فرونتسكا. 
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