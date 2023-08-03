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لبنان

لجنة الاشغال بحثت في تحفيز الاقبال على المطار

Lebanon 24
03-08-2023 | 08:15
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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل جلسة، ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه والاعضاء النواب .

وقال عطية بعد الجلسة: "بحثنا في موضوع تحفيز وتنشيط الاقبال على مطار رفيق الحريري الدولي . بعد جلستنا الطويلة في حضور معالي الوزير حمية والاستاذ فادي الحسن اتضح ان مطارنا ما زال جيدا وناشطا ويدخل 30 الف زائر في اليوم،  وما زال يعمل بالممكن".
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وأضاف: "طالبنا باقتطاع مبلغ وفتح حساب في مصرف لبنان  مخصص لمطار بيروت، وتحويل أموال لصيانة المطار. ونطلب من الحكومة تحويل هذا المبلغ وهو حق لتحسين مطار رفيق الحريري الدولي. وسنشكل لجنة فنية. كما بحثنا في موضوع مطار القليعات، ونحن كلجنة نيابية ومع نواب المنطقة نرى انه مرفق عام".

من جهته، قال المدير العام للطيران المدني فادي الحسن:" نحن مقبلون على صيف واعد قد يكون الافضل. وقد وصل عدد الوافدين والمغادرين الى قرابة المليون في شهر تموز، ونتوجه بالشكر الى جميع الاجهزة في المطار على التعاون في ما بينها لان ذلك يؤدي الى استمرارية عمل المطار"، مشيرا الى "موضوع ال 20 بالمئة التي لم نستفد منها والمتعلقة بصيانة المطار وتحديث بعض الاجهزة".
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