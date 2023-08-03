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لبنان

وزير الدفاع التقى النائب عطالله

Lebanon 24
03-08-2023 | 08:29
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب جورج عطالله في زيارة تهنئة بعيد الجيش. وجرى البحث في أوضاع المؤسسة العسكرية وآخر المستجدات في البلاد.
 
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