وزير الدفاع التقى النائب عطالله

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب جورج عطالله في زيارة تهنئة بعيد الجيش. وجرى البحث في أوضاع المؤسسة العسكرية وآخر المستجدات في البلاد.



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