"الإستنفار كبير"... هل تعود الإشتباكات في مخيّم عين الحلوة؟

قالت مصادر "حركة فتح" في مخيّم عين الحلوة، "هناك مخاوف من تجدد الاشتباكات في المخيم والاستنفار كبير في أوساط مقاتلي الحركة".

وأضافت لـ"لبنان 24" أنّ "الاتصالات مستمرة بين مختلف الأطراف لإبقاء وقف إطلاق النار ثابتاً، واللجان المختصة تتابع ميدانياً".